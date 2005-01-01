نتنياهو يتعهد بتمديد الإغلاق العام في إسرائيل لاحتواء كورونا

القدس المحتلة /سما/

تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأرباء، بتمديد الاغلاق العام لاحتواء فيروس كورونا مع ازدياد حالات الإصابة بالسلالة البريطانية وذلك على خلفية تهديدات وزير الجيش ورئيس حزب "كاحول لفان" بيني غانتس بمعارضة هذه الخطوة.



وقال نتنياهو إنه نظرًا لازدياد الإصابة بالسلالة البريطانية المستعرة عالميًا فلن يكون هناك خيارًا سوى إطالة أمد الاغلاق العام.



وبدأت إسرائيل الشهر المنصرم حملة تطعيمات طموحة ضد الفيروس، وأعطت الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك لأكثر من 2,5 مليون نسمة، أي أكثر من ربع السكان.



وكانت إسرائيل قد فرضت أواخر كانون الأول/ديسمبر الإغلاق الشامل الثالث في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من إجراءات الإغلاق، فإن أعداد الإصابات بالفيروس استمرت بالارتفاع خلال الشهر الحالي. وأبقت بعض المدارس الدينية اليهودية أبوابها مفتوحة متحدية قرارات الإغلاق.



وأقرت الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع الجاري تعليق الرحلات الجوية الدولية من إسرائيل وإليها لمدة أسبوع، وذلك في سياق إجراءات صحية تهدف إلى الحد من تفشي النسخ الجديدة من فيروس كورونا بالتزامن مع حملة تلقيح طموحة تشمل المراهقين.



ورغم منح اسرائيل لقاحات لـ2,5 مليون من سكانها البالغين 9 ملايين خلال الشهر الماضي، فإن عداد الإصابات الوبائية عاد ليرتفع بشكل حاد في كانون الثاني/يناير بسبب عدم احترام تدابير التباعد الاجتماعي بين جزء من السكان، بحسب وزارة الصحة.