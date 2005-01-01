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شقيق "غولدن": لم أتخيل أن يكون أخي ضحية لأكبر فضيحة وتعاملٍ مخزٍ لحكومتنا

الأربعاء 27 يناير 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق "غولدن": لم أتخيل أن يكون أخي ضحية لأكبر فضيحة وتعاملٍ مخزٍ لحكومتنا



القدس المحتلة /سما/

اتهم شقيق الجندي "الإسرائيلي" هدار غولدن حكومة الاحتلال بالتخلي عن جنود جيش الاحتلال المأسورين في قطاع غزة، قائلًا: "لم تقم حكومتنا بخطوات عملية لإعادتهم لا من خلال صفقة تبادل ولا مقابل مشاريع إنسانية أو حلول سياسية".

وأضاف: "نعيش في هذه الأيام ذكرى مرور ست سنوات ونصف على عملية الجرف الصامد وبات من الواضح ما الذي تخبرنا به الحكومة وما تخفيه عنا. ولم أكن لأتخيل بأن أخي سيكون ضحية لأكبر فضيحة وتعامل مخزي للحكومة الإسرائيلية".

في المقابل، اتهم المشاركون في مظاهرة أمام الكنيست اليوم، حكومة الاحتلال بالتخلي عن الجنود، كما تعهدوا بعدم التزام الصمت من الآن فصاعداً تجاه سياسات الحكومة.

#الحكومة الاسرائيلية #نتنياهو #الاسرى الجنود #الجيش الإسرائيلي #حماس #قطاع غزة #هدار غولدن #صفقة تبادل

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