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شكارجي: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكبت إسرائيل خطأ ضد إيران

الأربعاء 27 يناير 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكارجي: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكبت إسرائيل خطأ ضد إيران



طهران /سما/

توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، بـ"تسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور" في حال ارتكبت إسرائيل "أي خطأ" ضد إيران.

وقال اليوم الأربعاء إن "تهديدات إسرائيل جزء من الحرب النفسية وفي حال كانت واقعية فهي أوهام"، مضيفا أن الجيش الإيراني "سيبيد تل أبيب ويمحوها إذا ارتكبت إسرائيل أي حماقة ضد منشآتنا النووية".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يعيش حالة رعب وهو أضعف من أن ينفذ تهديداته على الأرض"، وأن "تهديد إسرائيل بتدمير منشآتنا النووية مجرد أوهام وأضغاث أحلام".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي غير قادر على مواجهة حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية على الرغم من الدعم الدولي"

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يعيش حالة رعب وهو أضعف من أن ينفذ تهديداته على الأرض"، وأن "تهديد إسرائيل بتدمير منشآتنا النووية مجرد أوهام وأضغاث أحلام".

وأكد شكارجي أن الجيش الإيراني "سيدمر القواعد الصاروخية الإسرائيلية فور تعرض إيران لأي اعتداء"، لافتا إلى أن "الجزء الكبير من القدرات العسكرية الإيرانية لم يتم الإعلان عنه".

وشدد شكارجي على أن "منشآت إيران النووية سلمية بالكامل، ولا مكان لإنتاج أو تخزين أو استخدام السلاح النووي في استراتيجية إيران الدفاعية ولدينا فتوى شرعية من المرشد بذلك".

وجاءت تصريحات شكارجي بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن إسرائيل تقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجه إيران.

#ايران #اسرائيل #القوات الايرانية #الجيش الاسرائيلي

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