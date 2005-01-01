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مشاهدة مباراة تونس ضد النمسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأربعاء 27 يناير 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة تونس ضد النمسا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



تونس / سما

نقدم لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد النمسا بث مباشر اليوم الأربعاء 27 كانون ثاني 2021 في إطار مواجهات تحديد المراكز الخامس والعشرين والحادي والثلاثين.

مباراة المغرب والنمسا مباشر في مونديال كرة اليد تنقل على شاشة أون تايم سبورت ومنصات الشركات الراعية بمواقع التواصل من صالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتضن اللقاء.

ويحاول المنتخب التونسي مغادرة البطولة بشكل مشرف لا سيما عقب الهزائم الصعبة التي تلقاها الفترة الماضية سواء في المرحلة الأولية أو الأساسية لاحقا، رغم المستوى المميز للاعبين.

وتقام مباراة تونس والنمسا بكأس العالم لكرة اليد خلال مواجهات ثانية في المونديال العالمي منها الكونغو أمام تشيلي، المغرب مع أنغولا، فرنسا والمجر، قطر والسويد، النرويج وإسبانيا.

مباراة منتخب تونس لكرة اليد مباشر:

وسبق أن لعب المنتخبين خمس مرات سابقا، حيث فاز المنتخب النمساوي في الاول بنتيجة 25-24، ثم تعادلا عام 2015، قبل أن تفوز النمسا أيضا، والأخيرة سجلت انتصارا لتونس 32-27.

وقدم منتخب تونس أداء مذهلا في المونديال هذه المرة لكن التوفيق والحظ لم يحالفه في ترجمة الفرص إلى اهداف ونقاط كما حدث مع المنتخب القطري والمصري بالتالي فقد المنافسة على اللقب.

وواجه لاعبو منتخب تونس لكرة اليد قبل مواجهة النمسا ضغوطا جماهيرية هائلة؛ بسبب النتائج السلبية التي تحققت في مونديال مصر، مطالبين إياهم بأن يكون مشهد الختام إيجابيا كما جرت العادة.

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