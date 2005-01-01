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محافظ سلطة النقد يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على تطورات القطاع المصرفي

الأربعاء 27 يناير 2021 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على تطورات القطاع المصرفي



رام الله /سما/

 التقى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الأربعاء، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف.

واستعرض ملحم خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للمحافظة على استقراره وتطوره، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على أهم الإجراءات التي قامت وتقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الفئات المتضررة وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حاليا من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

بدوره، أشار بورغسدورف إلى الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ما يخدم تطور تنمية القطاعين المصرفي والاقتصادي.

#سلطة النقد #فراس ملحم #الاتحاد الاوروبي

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