شكري يطلع تريستل على الجهود المصرية من أجل تحريك عملية السلام

القاهرة /سما/

أطلع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الممُثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تريستل على الجهود المصرية من أجل تحريك جهود السلام وخلق بيئة مواتية للانخراط في مسارٍ تفاوضي جادٍّ وبنّاء وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة القاهرة، تناول الجهود من أجل تحريك عملية السلام، بالإضافة إلى الجهود المصرية في إطار المُصالحة الفلسطينية، مع التشديد على ضرورة ترجمة هذا المُناخ الإيجابي إلى واقع عملي على الأرض.

كما أعرب الوزير عن ثقته في استمرار الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، بما في ذلك في إطار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

من جانبها، أطلعت تريستل مضيفها على نتائج اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، وعرضت الرؤية الأوروبية لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيدة بدور مصر الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط ومستوى التنسيق القائم مع الاتحاد الأوروبي.