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السفير نوفل يتحدث عن تفاصيل اتفاق توريد اللقاح الروسي إلى فلسطين

الأربعاء 27 يناير 2021 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير نوفل يتحدث عن تفاصيل اتفاق توريد اللقاح الروسي إلى فلسطين



رام الله /سما/

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن نيتها اقتناء 100 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) عن السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، تصريحه أثناء مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بأن الجانب الروسي أكد استعداده لبيع أو تسليم 100 ألف جرعة من اللقاح مجانا إلى الجانب الفلسطيني، كافية لتطعيم 50 ألف شخص.

وأوضح الدبلوماسي أن الجانب الفلسطيني ينطلق الآن من أنه سيشتري هذه الشحنة من اللقاح، مشيرا إلى أن الجانب الروسي بدوره قرر تسليم 10 آلاف جرعة أخرى مجانا.

ورجح الدبلوماسي أن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق بشأن سعر اللقاح وإجراءات تسليمه في غضون شهر، ومن المتوقع أن تصل شحنة "سبوتنيك V" الأراضي الفلسطينية في فبراير القادم.

وصادقت ثلاث دول عربية حتى الآن على استخدام "سبوتنيك V" لتطعيم مواطنيها ضد (كورونا)، وهي الجزائر وفلسطين والإمارات، بالإضافة إلى هنغاريا وبيلاروس وصربيا والأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان.

وتصل فعالية "سبوتنيك V"، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

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