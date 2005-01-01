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وفاة لاجئ فلسطيني من سوريا غرقًا أثناء محاولته الوصول لأوروبا

الأربعاء 27 يناير 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة لاجئ فلسطيني من سوريا غرقًا أثناء محاولته الوصول لأوروبا



سما /وكالات/

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، اليوم الأربعاء، عن وفاة اللاجئ الفلسطيني محمد طه عبد الله مواليد (29 عامًا) من أبناء مخيم خان الشيح غرقًا في بحر إيجه، أثناء محاولته الوصول إلى أوروبا.

ونقلت المجموعة، عن عائلة محمد، أنّها فقدت الاتصال بنجلها منذ عشرة أيام أثناء محاولته الوصول إلى اليونان ومن ثم إلى إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت العائلة، أنّه تم العثور على جثمان ولدها في مدينة موغلا من خفر السواحل التركي، وبعد التعرف على هويته قامت السلطات التركية بدفنه في مدينة إسطنبول. 

ويُعتبر محمد من أحد المهاجرين الذين فقدوا إثر غرق قاربهم في بحر إيجة، حيث كانوا في طريقهم إلى جزيرة رودس اليونانية.

بحسب الناشطين، انطلق القارب من مدينة مرمريس التركية يوم 14 الشهر الجاري، وغرق القارب وسط البحر وأنقذ خفر السواحل اليونانية 5 من المهاجرين، وفي اليوم التالي أعادتهم فرق خفر السواحل إلى تركيا، دون الإشارة على وجود 5 مفقودين آخرين.

يشار إلى أنّ فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، كشف أنّ عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى (1472 لاجئًا).

#وفاة #اللاجئين الفلسطينيين

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