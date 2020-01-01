ناصر يُقدّم لمنظمة التعاون الإسلامي دعوة للرقابة على الانتخابات

رام الله /سما/

قدّم رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الأربعاء، إلى القائم بأعمال مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين علي صافي، دعوة رسمية للمنظمة بهدف الرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021م.

وشدّد ناصر خلال تسليم الدعوة، على أهمية الرقابة الإقليمية على العملية الانتخابية، داعياً كافة الجهات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية إلى المشاركة في الرقابة.

يّشار إلى أنّ لجنة الانتخابات تدعو في بداية أي عملية انتخابية، الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد، غلى التّقدُّم بطلب اعتماد كهيئة رقابة.

وذلك لكي تتمكّن تلك المؤسسات والهيئات من الدخول إلى المراكز الانتخابية والاطلاع على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها والتأكد من نزاهتها وشفافيتها.

وكانت لجنة الانتخابات وجهت دعوتين رسميتين للاتحاد والبرلمان الأوروبيين للرقابة على العملية الانتخابية.