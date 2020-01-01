  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ناصر يُقدّم لمنظمة التعاون الإسلامي دعوة للرقابة على الانتخابات

الأربعاء 27 يناير 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناصر يُقدّم لمنظمة التعاون الإسلامي دعوة للرقابة على الانتخابات



رام الله /سما/

قدّم رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الأربعاء، إلى القائم بأعمال مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين علي صافي، دعوة رسمية للمنظمة بهدف الرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021م.

وشدّد ناصر خلال تسليم الدعوة، على أهمية الرقابة الإقليمية على العملية الانتخابية، داعياً كافة الجهات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية إلى المشاركة في الرقابة.

يّشار إلى أنّ لجنة الانتخابات تدعو في بداية أي عملية انتخابية، الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد، غلى التّقدُّم بطلب اعتماد كهيئة رقابة. 

وذلك لكي تتمكّن تلك المؤسسات والهيئات من الدخول إلى المراكز الانتخابية والاطلاع على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها والتأكد من نزاهتها وشفافيتها.

وكانت لجنة الانتخابات وجهت دعوتين رسميتين للاتحاد والبرلمان الأوروبيين للرقابة على العملية الانتخابية.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات الفلسطينية #حنا ناصر

الأكثر قراءة اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن يومي الاغلاق ورواتب الموظفين ومعبر رفح

عزام الاحمد : السلطة الفلسطينية لن تسمح لدحلان بالترشح للرئاسة

سبب وفاة موفق الخاني الإعلامي السوري .. السيرة الذاتية

مشاهدة مباراة العراق والكويت الودية اليوم بث مباشر

‏رئيس أركان جيش الاحتلال: في الحرب القادمة سنُهاجم مناطق سكنية مُزدحمة في غزة ولبنان

الجبهة الشعبية: الرئيس عباس سيستخدم محكمة الانتخابات ضد خصومه في هذه الحالة..!

قناة تكشف عن خطوات إدارة ⁧‫"بايدن"‬⁩ لفتح حوار مع السلطة وعودة التعاون معها

الأخبار الرئيسية

0

حركة "فتح" تقرر عدم ترشح أي عضو بالثوري أو المركزية بانتخابات المجلس التشريعي

مروان البرغوثي

صحيفة: الأسير مروان البرغوثي ينوي الترشّح للرئاسة الفلسطينية

وزيرة الصحة : 5 وفيات و608 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و655 حالة تعاف في فلسطين

مستشار "اشتية" يكشف: إعتماد تفريغات 2005 برتبة جندي وانهاء ملف التقاعد المالي

عزام الاحمد : السلطة الفلسطينية لن تسمح لدحلان بالترشح للرئاسة