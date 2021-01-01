ضرب مبرح لرجل أمن لبناني يفجر غضباً عارماً في لبنان (فيديو)

وكالات / سما /

تناقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو "صادما"، يظهر اعتداء عنيفا بالضرب المبرح على رجل من قوى الأمن الداخلي بزيه المموه، في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وقالت محطة "إل بي سي" اللبنانية إن الواقعة حدثت في شارع البلدية بمنطقة الميناء في طرابلس.

ويظهر في الفيديو شخص ما يترجل من سيارة سوداء، ليمطر رجل الأمن بوابل من الصفعات واللكمات، في ظل استسلام تام للأخير.

وقال متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المعتدي ترجل من سيارة ضمن موكب رسمي، لكن "إل بي سي" أشارت إلى أن "الإشكال لا علاقة له بأي موكب سياسي، بل وراءه خلاف شخصي".

وتسبب المقطع في حالة غضب بين اللبنانيين على منصات التواصل، وسط تساؤلات عن هوية المعتدي وما إذا كان تم القبض عليه لتلقي العقوبة المناسبة.

وعلق أحد المتابعين قائلا: "من أمن العقوبة أساء الأدب"، بينما قال آخر: "قريبا يُسقط المضروب حقه (في إشارة إلى خوفه من سطوة المعتدي)".