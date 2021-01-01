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جريمة بشعة بالبث المباشر.. 4 مراهقات يقتلن فتاة داخل متجر ويوثقن ذلك! (فيديو)

الأربعاء 27 يناير 2021 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة بشعة بالبث المباشر.. 4 مراهقات يقتلن فتاة داخل متجر ويوثقن ذلك! (فيديو)



وكالات

نشرت 4 فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و14 عاما مقاطع فيديو حية على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية اعتدائهن على فتاة أخرى داخل متجر "لويزيانا وول مارت" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على الفتيات الأربع، وهن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وفتاتان تبلغان 13 عاما، وأخرى 14 عاما.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن وفاة الفتاة المعتدى عليها، والبالغة من العمر 15 عاما، في المستشفى يوم السبت الماضي.

ويزعم أن الفتيات استخدمن في الهجوم المميت سكينا سرقنه من المتجر، وتم رصدهن في ممر المطبخ قبل لحظات فقط من الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو عملية الطعن، التي نشرت على الهواء مباشرة في موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث ظهرت فتاة مسلحة بما بدا أنه سكين، واقتربت من الضحية واندفعت نحوها.

كما أظهرت مقاطع فيديو مجموعة فتيات يهربن من المتجر في سيارة، بينما تصرخ إحداهن: "لقد طعنت أحدا في وول مارت للتو.. لقد طعنا تلك العاهرة في قلبها للتو".

وتم القبض على إحدى الفتيات بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، بينما تم القبض على الثلاث الآخريات بتهمة مشاركتهن في جريمة قتل من الدرجة الثانية. وتم حجزهن جميعا في مركز احتجاز الأحداث.

من جهته، أصدر مسؤول شرطة المنطقة نداء إلى الآباء "للسيطرة على أبنائهم"، وقال إن مشكلة الأطفال في كيفية حصولهم على الأسلحة.

وأضاف: "هذه ثالث جريمة قتل خلال 6 أشهر تحدث لدينا، وتتعلق بفتيات تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما. يأتون من جميع الخلفيات والأعراق. هذه مجرد مشكلة نواجهها مع تمكن الأطفال من الوصول إلى الأسلحة".

وتابع: "هذا ليس شيئا يمكننا مراقبة أنفسنا به.. لا أشعر أن هذه مسألة تتعلق بالشرطة. هذه هي قضية تتعلق بالأبوة والأمومة".

المصدر: ديلي ميل

جريمة بشعة بالبث المباشر.. 4 مراهقات يقتلن فتاة داخل متجر ويوثقن ذلك! (فيديو)
جريمة بشعة بالبث المباشر.. 4 مراهقات يقتلن فتاة داخل متجر ويوثقن ذلك! (فيديو)
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