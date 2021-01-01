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بلاطة في مجموعة متكافئة بكأس الاتحاد الآسيوي

الأربعاء 27 يناير 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاطة في مجموعة متكافئة بكأس الاتحاد الآسيوي



رام الله / سما /

سحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2021, في العاصمة الماليزية "كوالالمبور".

وأوقعت القرعة مركز بلاطة الفلسطيني في المجموعة الثانية, بجانب السلط الأردني، والأنصار اللبناني، والمحرق البحريني.

وفي بقية المجموعات, وقع العهد اللبناني "حامل اللقب" في الأولى، بجوار الحد البحريني، والوحدة السوري، والنصر العماني.

أما في الثالثة, فتواجد تشرين السوري، والسيب العماني، والفيصلي الأردني، والكويت الكويتي أو الأمعري الفلسطيني.

يشار إلى أن لقاء الأمعري والكويت، سجري يوم 20 أبريل المقبل، ليتأهل أحدهما إلى دور المجموعات، الذي سينطلق في غرب آسيا يوم 15 مايو المقبل.

#مركز بلاطة #كأس الاتحاد الآسيوي

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