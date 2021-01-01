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طبيب يحذر من خطورة الأدوية المسكنة للآلام

الأربعاء 27 يناير 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب يحذر من خطورة الأدوية المسكنة للآلام



وكالات / سما /

نصح الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني بالحذر عند تناول مسكنات الألم التي يعلن عنها على نطاق واسع. لأنه في بعض الحالات قد يكون ضررها أكبر من نفعها للصحة.

وقال، "هذه الإعلانات مسؤولة عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والنزيف الدموي وحتى الموت".


وأشار مياسنيكوف، إلى أن مسكنات الألم الشائعة هي في الأساس عقاقير غير ستيرودية مضادة للالتهابات. ووفقا له، هذه الأدوية فعلا تساعد على تخفيف الألم، ولكن "لها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية".

وأكد الطبيب، على أنه من بين الآثار الجانبية لهذه العقاقير، نزيف في المعدة، زيادة خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويضيف، "هذه الأدوية بصورة عامة ممنوعة لمن تجاوز الخامسة والستين من العمر ومن يعاني من أمراض القلب".

ونصح مياسنيكوف، بضرورة الاطلاع على تركيب هذه الأدوية قبل تناولها. كما يجب بحذر تناول هذه الأدوية مع الأدوية الأخرى، لأن بعضها يحتوي على جرعة "مخفية" مخدرة يمكن أن تكون ضارة.

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