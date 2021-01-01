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طرق تقليل حمض اليوريك فى الدم

الأربعاء 27 يناير 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق تقليل حمض اليوريك فى الدم



وكالات / سما /

حمض اليوريك أو حمض البوليك، هو منتج نفايات طبيعي يخرج من الجسم بعد هضم الأطعمة الغنية بالبيورينات وهى مركبات كيميائية تتكون من ذرات الكربون والنيتروجين وتتحلل داخل الجسم، ولكن كثرة تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبيورين قد يعجز الجسم عن هضمها ويؤدى إلى زيادة مستويات حمض البوليك في الدم، ويترتب عليه الإصابة بالنقرس، لذلك لابد من مراقبة عاداتك الغذائية جيدًا لتجنب حدوث ذلك، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia".

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من حمض اليوريك توخى الحذر الشديد في عاداتهم الغذائية من خلال تجنب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبيورين والدهون أيضًا وعدم الإفراط بتناول المشروبات الغازية، ومراعاة شرب الكثير من الماء الذى قد يساعد الجسم فى التخلص من حمض البوليك الزائد.

فيما يلى.. الأطعمة التي ينصح بتجنبها للحفاظ مستويات حمض اليوريك بالجسم:-

1- تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والعضوية والمفرومة والمأكولات البحرية مثل الماكريل والسردين وغيرها.

2- تجنب تناول البقوليات بالرغم أنها غنية بالبروتين ومصدر يمد الجسم بالطاقة لكن لا يجب تناولها إذا كنت تعانى من زيادة مستويات حمض البوليك في الجسم.

3- تجنب تناول المشروبات المُحلاة بنسبة عالية من السكر.

أطعمة مهمة للأشخاص الذين يعانون من زيادة نسبة حمض اليوريك بالجسم:-

1- خل التفاح مصدر رائع لعلاج زيادة حمض اليوريك بالجسم، لأنه يحتوى على حمض الماليك الذى يعمل على تكسير وإزالة حمض اليوريك.

2- التوت يساعد على تقليل حدة آلام المفاصل الناتجة عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك بالجسم.

3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة التي تعمل على امتصاص حمض اليوريك الزائد في الدم وتديره بكفاءة.

4- الليمون مصدر غنى بحمض الستريك الذى يساعد على إذابة حمض اليوريك الزائد في الجسم.

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