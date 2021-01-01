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كوهين : السودان واسرائيل توقعان اتفاقية تعاون أمني واستخباري

الأربعاء 27 يناير 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين : السودان واسرائيل توقعان اتفاقية تعاون أمني واستخباري



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة "إسرائيل اليوم " العبرية ان السودان عبروا عن رغبتهم في المضي قدمًا والتعاون بسرعة في جميع المجالات.

وقال الوزير الإسرائيلي: "السودانيون يرغبون في تعزيز التطبيع مع إسرائيل حتى بعد تغيير الحكومة في الولايات المتحدة" واصفًا الرحلة التي قام بها بأنها تاريخية.

ومن بين القضايا التي تم إثارتها وفق كوهين تسلل نحو 6 آلاف سوداني إلى إسرائيل بشكل غير قانوني وضرورة إعادتهم إلى بلادهم مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم سيتلقون تدريبا مهنيا داخل إسرائيل قبل نقلهم إلى السودان.

وبحسب كوهين تم الاتفاق على فتح سفارتين في تل أبيب والخرطوم والاتفاق على عقد لقاءات تعاونية اقتصادية وزراعية كما سيسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السودانية.

ولفت كوهين إلى أن وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم قدم مسودة اتفاقية للتعاون الاستخباراتي وبعد إحداث تعديلات عليها تم التوقيع عليها رسميًا.

ووفقًا للصحيفة العبرية فإن كوهين ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان اتفقا على تعاون استخباري وأمني في المستقبل القريب لكبح المنظمات "الإرهابية".

وأشارت إلى أن ضابطا إسرائيليا كبيرا سيطلع رئيس الأركان السوداني قريبًا على التكتيكات العملياتية في الدفاع عن الحدود خاصةً وأن السودانيين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتعلم من التجربة الإسرائيلية.

#السودان #اسرائيل #تطبيع

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