طرد المدربين يتواصل في الممتازة والأولى!

غزة / سما /

تواصلت حالات طرد المدربين في دوري الدرجتين الممتازة والأولى, رغم عدم انقضاء جولتين على بداية المسابقتين.

ففي الممتازة, تعرض سامي الشنطي مدرب التفاح للطرد أمام اتحاد خانيونس في الجولة الثانية, ليكون الرابع هذا الموسم.

وسبق أن حصل كل من طلعت النمس مدرب حراس شباب رفح أمام الصداقة في الأسبوع الأول, ومحمد العماوي مدرب بيت حانون الرياضي أمام الشاطئ, وبسام أبو الصادق مدرب الجلاء سابقا أمام شباب جباليا, على بطاقة حمراء.

أما في الأولى, فقد تعرض إياد دويمة مدرب الحراس في نادي غزة الرياضي للطرد أمام فريق الأهلي بالجولة الثانية.