  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

طرد المدربين يتواصل في الممتازة والأولى!

الأربعاء 27 يناير 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرد المدربين يتواصل في الممتازة والأولى!



غزة / سما /

تواصلت حالات طرد المدربين في دوري الدرجتين الممتازة والأولى, رغم عدم انقضاء جولتين على بداية المسابقتين.

ففي الممتازة, تعرض سامي الشنطي مدرب التفاح للطرد أمام اتحاد خانيونس في الجولة الثانية, ليكون الرابع هذا الموسم.

وسبق أن حصل كل من طلعت النمس مدرب حراس شباب رفح أمام الصداقة في الأسبوع الأول, ومحمد العماوي مدرب بيت حانون الرياضي أمام الشاطئ, وبسام أبو الصادق مدرب الجلاء سابقا أمام شباب جباليا, على بطاقة حمراء.

أما في الأولى, فقد تعرض إياد دويمة مدرب الحراس في نادي غزة الرياضي للطرد أمام فريق الأهلي بالجولة الثانية.

#المدربين #الممتازة #الأولى #سامي الشنطي #طلعت النمس

الأكثر قراءة اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن يومي الاغلاق ورواتب الموظفين ومعبر رفح

حلس يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء بشأن قضايا غزة: هكذا سيتم حل ملف موظفي 2005

سبب وفاة موفق الخاني الإعلامي السوري .. السيرة الذاتية

‏رئيس أركان جيش الاحتلال: في الحرب القادمة سنُهاجم مناطق سكنية مُزدحمة في غزة ولبنان

الجبهة الشعبية: الرئيس عباس سيستخدم محكمة الانتخابات ضد خصومه في هذه الحالة..!

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2021

شاهد .. سبب وفاة الفنانة زهور المعمري الممثلة المغربية الشهيرة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 5 وفيات و608 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و655 حالة تعاف في فلسطين

مستشار "اشتية" يكشف: إعتماد تفريغات 2005 برتبة جندي وانهاء ملف التقاعد المالي

عزام الاحمد : السلطة الفلسطينية لن تسمح لدحلان بالترشح للرئاسة

قناة تكشف عن خطوات إدارة ⁧‫"بايدن"‬⁩ لفتح حوار مع السلطة وعودة التعاون معها

حماس ترد على ما نشرته "التايمز" البريطانية عن علاقتها مع تركيا