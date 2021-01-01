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فيديو.. الفلسطيني "باسم" يواصل التألق في الدوري السعودي

الأربعاء 27 يناير 2021 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الفلسطيني "باسم" يواصل التألق في الدوري السعودي



الرياض / سما /

قاد الدولي الفلسطيني محمد باسم فريق الجيل السعودي للفوز على الساحل (3-1), ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وسجل باسم الهدف الثاني للجيل في الدقيقة 66, مستغلا تمريرة ذكية من زميله نافع السميري ليضع الكرة بقوة في الشباك.

ويعدّ الهدف هو الرابع للنجم الفلسطيني في الدوري السعودي هذا الموسم, رغم أنه يلعب في مركز خط الوسط الارتكاز, إذ سبق له التسجيل أمام الكوكب (2-1), والحزم (1-4), والجبلين (1-1).

يشار إلى أن باسم انضم لصفوف الجيل في الانتقالات الصيفية الأخيرة, عقب رحيله عن هلال القدس, علما أنه يتصدر ترتيب هدافي فريقه بالتساوي مع زميله نافع السميري.

#الجيل السعودي #الدوري السعودي #محمد باسم

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