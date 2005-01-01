الاتحاد الفلسطيني يحدد موعد الودية الثانية بين الوطني والكويت

رام الله / سما /

حسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, موعد اللقاء الودي الجديد بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في القدس المحتلة.

وأكد اتحاد القدم, أن اللقاء الودي الجديد بين "الوطني" و"الأزرق" سيجري في الخامس والعشرين من فبراير القادم على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وكان "الوطني" قد حسم اللقاء الودي الأخير أمام الكويت على أرضها لمصلحته (1-0), سجله سامح مراعبة, ليكون الانتصار التاريخي الأول له على خصمه.

يشار إلى أن ودية الكويت الثانية قد تكون التحضير الأخير لـ"الوطني" قبل لقائه مع سنغافورة يوم 25 مارس المقبل، بالجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.