تصريح حماسي من أرتيتا عن اقتراب أوديجارد من أرسنال

وكالات / سما /

أبدى ميكل أرتيتا، المُدير الفني لفريق أرسنال، حماسته لاقتراب النرويجي الشاب مارتن أوديجارد من الانتقال للمدفعجية على سبيل الإعارة من فريقه ريال مدريد.

وقال أرتيتا، في تصريحات نقلتها صحيفة ستاندارد البريطانية، :”أعتقد أننا قريبون للغاية، ولكن الاتفاق لم يتم إنجازه بعد”.

وتابع أرتيتا حديثه بعد فوز فريقه بثلاثية على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بالقول :”لم أتحدث مع إيدو (المُدير الرياضي للنادي) في آخر 3 ساعات، ولكننا إيجابيون للغاية بشأن قدرتنا على إنجاز الاتفاق”.

وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن أوديجارد خضع للفحص الطبي، ويترقب جمهور الجانرز الإعلان عن ضمه لأرسنال رسمياً خلال هذا الأسبوع.

ويبلغ أوديجارد من العُمر 22 عاماً، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ولاعب الوسط المُهاجم.

وسبق لنجم الميرنجي الشاب اللعب لأندية فيتيس أرنهيم وهيرنيفين في هولندا، وريال سوسيداد وريال مدريد في إسبانيا، وخاض أوديجارد بقميص الملكي 11مُبارة، ومع فريق ريال مدريد كاستيا لعب 62 مُباراة سجل فيهم 5 أهداف وصنع 8.