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ريال مدريد يحسم موقفه من تجديد عقد فاسكيز

الأربعاء 27 يناير 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحسم موقفه من تجديد عقد فاسكيز



وكالات / سما /

أسدل ريال مدريد الستار على ملف تجديد عقد لاعبه الإسباني لوكاس فاسكيز بقرار نهائي، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الثلاثاء.

النادي الملكي سعى لتمديد ارتباطه بفاسكيز في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب في الموسم الحالي مع كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويرتبط فاسكيز بعقد مع إدارة اللوس بلانكوس يصل لخط النهاية في يونيو المقبل، ولم يوافق اللاعب على العرض الذي قدمه النادي الملكي لتجديد العقد المبرم بين الطرفين.

فاسكيز الذي أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة زيدان في آخر 20 مباراة في كل المسابقات، نال ثقة الإدارة التي تحركت بالفعل لتجديد العقد مؤخراً دون أن تصل بالمفاوضات لطريق النور.

الإعلامي الإسباني سيرجيو سانتوس، من صحيفة آس الإسبانية، أفاد منذ قليل بأن فاسكيز لن يجدد عقده مع إدارة الريال، وأن اللاعب يعيش آخر أيامه بقمصان الميرينجي.

 

وأوضح سيرجيو أن العديد من الأصوات داخل مدريد تظن أن وقت فاسكيز في سانتياجو بيرنابيو وصل لخط النهاية، والنادي لن يجدد عقده في الفترة المقبلة.

#ريال مدريد #فاسكيز #لوكاس فاسكيز

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