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فيديو.. وزارة الثقافة تطلق أغنية "غرباء" للفنان الفلسطيني عمّار حسن

الأربعاء 27 يناير 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. وزارة الثقافة تطلق أغنية "غرباء" للفنان الفلسطيني عمّار حسن



رام الله / سما /

أطلقت وزارة الثقافة اليوم الأربعاء، العمل الفني الجديد "غرباء" للفنان الفلسطيني عمار حسن من ألحان الفنان، وكلمات الشاعر الراحل الكبير سميح القاسم، توزيع يعقوب الأطرش، وإخراج معن سمارة.

وأنتجت الوزارة هذه الأغنية في إطار دعمها المتواصل للأغنية الشعبية الوطنية الفلسطينية، ورعاية الأعمال الفنية الإبداعية للفنانين الشباب، الذين يصدحون باسم فلسطين حول العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج هذا العمل يأتي في سياق مجموعة من الأعمال الفنية التي أنتجت ويجري إنتاجها مع فنانين فلسطينيين، بهدف دعم المشهد الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني في ظل مجموعة من التحديات التي تعصف بهم، خاصة التحديات الاقتصادية التي ازدادت بشكل كبير خلال أزمة كورونا، إضافة إلى محاولات الاحتلال الدائمة لطمس الهوية والتراث الفلسطيني وإخماد صوته

#عمّار حسن

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