صدمة في إيطاليا .. طبيب ايطالي قتل مرضى كورونا لضمان اسرة فارغة

وكالات

ألقت السلطات الإيطالية القبض على كارلو موسكا، المدير العام لخدمة الطوارئ في مستشفى مونتيشياري في لومبارديا، بتهمة إعطاء جرعات مميتة من الأدوية ذات التأثير العصبى العضلى للعديد من المصابين بكورونا، وقتل مريضين بالوباء فى مارس الماضى ، عندما انهار عدد كبير من الإصابات بالمراكز الطبية فى البلاد.

وقالت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية إنه وفقا لمكتب النائب العام ، فقد قام الطبيب الذى يبلغ من العمر 47 عاما بإعطاء المرضى أدوية مميتة مما تسبب فى تدهور سريع فى الحالة الصحية للمرضى، ومن بين الضحايا للطبيب اثنين من سكان بلدية بريشيا: ناتالي باسي ، 61 ، وأنجيلو باليتي، 80 بالإضافة إلى ذلك، تحقق السلطات في ثلاث "وفيات غير طبيعية" أخرى.

في مذكرة التوقيف ، أكدت القاضية أنجيلا كورفيى أن موسكا كان "عديم الضمير" و "الاستعداد للقتل" وأشار إلى أن دافعه يمكن أن يُعزى إلى رغبته في "تحرير ليس فقط الأسرة" ، ولكن أيضًا المرضى أنفسهم.

واتهم الطبيب بارتكاب جريمة قتل عمدًا وتزويرًا بجرم مضاعف في قانون عام لأنه لم يدرج تناول هذه الأدوية في التاريخ الطبي، تم إيقافه من منصبه وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية في انتظار جلسة استماع في المحكمة.

ويشتبه في أن الحادث وقع في مارس آذار ، في ذروة تفشي وباء كورونا في إيطاليا ، عندما كانت مقاطعة لومباردي من أكثر الأماكن تضررا بالفيروس.

ويحقق المحققون الآن في ثلاث وفيات أخرى في جناح كورونا بمستشفى لومباردي ، مع الاشتباه في قيام موسكا بقتل المزيد من المرضى بعد اكتظاظ الجناح.

كما تثير الرسائل الإضافية المجهولة المصدر التي تم إرسالها إلى الشرطة الشكوك في أن موسكا قتل المزيد من المرضى بهدف ترتيب أسرة في جناح كورونا.

موسكا قيد الإقامة الجبرية حاليًا وينفي المزاعم الموجهة إليه ووصفها بأنها "لا أساس لها" ، لكن المحققين يقولون إنه حاول إقناع الممرضات في قسم كورونا بـ "الاتفاق على قصة تغطية مريحة وتقديم شهادة كاذبة" للتستر على أفعاله.