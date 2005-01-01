  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الطب الشرعي المصري يصدر تقريره النهائي بشأن وفاة المخرج السوري حاتم علي

الأربعاء 27 يناير 2021 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الشرعي المصري يصدر تقريره النهائي بشأن وفاة المخرج السوري حاتم علي



القاهرة / وكالات /

كشفت السلطات القضائية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل تقرير الطب الشرعي النهائي، في واقعة وفاة المخرج السوري حاتم علي.

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "تقرير الطب الشرعي، أثبت أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية بها، وأن حاتم علي توفي داخل غرفته بأحد فنادق القاهرة مرتديا كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته، كما تبين من مناظرة الجثة عدم وجود أي آثار جروح أو كدمات".

يذكر أن وفاة المخرج السوري حاتم علي بدأت بتلقي قوات الشرطة بلاغا من أحد الفنادق، بالعثور على المخرج السوري حاتم علي، متوفيا داخل غرفته فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة ارتداء المخرج السوري كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته.

وانتقلت نيابة قصر النيل إلى الفندق، لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أية آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة، عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم.

ورحل المخرج البارز حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وكان آخر ما أخرجه الراحل مسلسل "أهو ده اللي صار" الذي عُرض في 2019، بينما أخرج قبله مسلسل "كأنه إمبارح" وعرض في 2018.

#مصر #وفاة #حاتم علي #وفاة حاتم علي

الأكثر قراءة اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن يومي الاغلاق ورواتب الموظفين ومعبر رفح

حلس يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء بشأن قضايا غزة: هكذا سيتم حل ملف موظفي 2005

الهباش: رواتب الموظفين ستصرف الشهر القادم بنسبة 100%

تفاصيل .. فتح تسعى لطرح مقترح بشأن القائمة المشتركة مع حماس و تُرفضه الحركة

مصر: مدرسة تتحول لوكر دعارة وعمرو أديب يعلق.. (فيديو)

‏رئيس أركان جيش الاحتلال: في الحرب القادمة سنُهاجم مناطق سكنية مُزدحمة في غزة ولبنان

سبب وفاة موفق الخاني الإعلامي السوري .. السيرة الذاتية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

قناة تكشف عن خطوات إدارة ⁧‫"بايدن"‬⁩ لفتح حوار مع السلطة وعودة التعاون معها

حماس ترد على ما نشرته "التايمز" البريطانية عن علاقتها مع تركيا

مجلس

مجلس الشيوخ يرفض تحركا جمهوريا لوقف عملية عزل ترامب

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة