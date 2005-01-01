  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

اتفاق بين قادة المشتركة بعدم التوصية لنتنياهو

الأربعاء 27 يناير 2021 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين قادة المشتركة بعدم التوصية لنتنياهو



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واي نت العبري، اليوم الأربعاء، أن قادة أحزاب القائمة العربية المشتركة، اتفقوا خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء، على ضرورة عدم التوصية بشخصية بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء للحكومة المقبلة.

وبحسب الموقع، فإن جميع أحزاب القائمة اتفقت على ذلك بما فيها منصور عباس الذي كان رفض مثل هذا الطرح في اجتماع عقد الاثنين.

ووفقًا للموقع، فإنه حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم حقيقي في المباحثات بين الأحزاب بشأن خوض الانتخابات بشكل موحد في إطار القائمة.

وأشار إلى أنه ستتواصل الاجتماعات اليوم وربما لأيام مقبلة، مشيرًا إلى أنها تجري في منزل محمد بركة مسؤول ملف المتابعة داخل الخط الأخضر.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن يومي الاغلاق ورواتب الموظفين ومعبر رفح

حلس يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء بشأن قضايا غزة: هكذا سيتم حل ملف موظفي 2005

الهباش: رواتب الموظفين ستصرف الشهر القادم بنسبة 100%

تفاصيل .. فتح تسعى لطرح مقترح بشأن القائمة المشتركة مع حماس و تُرفضه الحركة

مصر: مدرسة تتحول لوكر دعارة وعمرو أديب يعلق.. (فيديو)

‏رئيس أركان جيش الاحتلال: في الحرب القادمة سنُهاجم مناطق سكنية مُزدحمة في غزة ولبنان

سبب وفاة موفق الخاني الإعلامي السوري .. السيرة الذاتية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

قناة تكشف عن خطوات إدارة ⁧‫"بايدن"‬⁩ لفتح حوار مع السلطة وعودة التعاون معها

حماس ترد على ما نشرته "التايمز" البريطانية عن علاقتها مع تركيا

مجلس

مجلس الشيوخ يرفض تحركا جمهوريا لوقف عملية عزل ترامب

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة