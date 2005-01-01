اتفاق بين قادة المشتركة بعدم التوصية لنتنياهو

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واي نت العبري، اليوم الأربعاء، أن قادة أحزاب القائمة العربية المشتركة، اتفقوا خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء، على ضرورة عدم التوصية بشخصية بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء للحكومة المقبلة.

وبحسب الموقع، فإن جميع أحزاب القائمة اتفقت على ذلك بما فيها منصور عباس الذي كان رفض مثل هذا الطرح في اجتماع عقد الاثنين.

ووفقًا للموقع، فإنه حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم حقيقي في المباحثات بين الأحزاب بشأن خوض الانتخابات بشكل موحد في إطار القائمة.

وأشار إلى أنه ستتواصل الاجتماعات اليوم وربما لأيام مقبلة، مشيرًا إلى أنها تجري في منزل محمد بركة مسؤول ملف المتابعة داخل الخط الأخضر.