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أعراض جديدة للقاح "فايزر" لدى الاحتلال بعد تطعيم 4 ملايين شخص

الأربعاء 27 يناير 2021 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض جديدة للقاح "فايزر" لدى الاحتلال بعد تطعيم 4 ملايين شخص



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الصحة الإسرائيلي، إنه مع الانتهاء من تطعيم 4 ملايين شخص بلقاح فايزر بالجرعتين الأولى والثانية، اكتشفت أعراض جديدة للقاح لم تكن معروفة لشركة الأدوية الأمريكية.

وأفاد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إيدلشاتين، بأن 2.7 مليون شخص حصلوا على التطعيم وتلقوا الجرعة الأولى، بينما نحو 1.3 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم.


وقالت مديرة وحدة الوقاية من الأمراض المعدية في مستشفى "شيبا"، جاليا رحاف، إنه "تم اكتشاف أعراض وآثار جانبية جديدة من لقاح كورونا غير معروفة لشركة فايزر".


ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مديرة وحدة الوقاية من الأمراض المعدية، قولها: "الأشخاص الذين تم تطعيمهم يأتون إلى المستشفى بأعراض مثل الختان وشلل العصب الوجهي، وهذه الأعراض لم تظهر في دراسة الشركة، وقمنا بتبليغ الشركة بالأعراض الجديدة التي سجلت في البلاد".


وأضافت: "في البداية عندما تحدثنا إليهم وحولنا لهم الملاحظات بشأن تسجيل أعراض جديدة وغير معروفة من قبل، قالوا لربما يتعلق الأمر بنساء في حالة هلع وهستيريا، لكننا أكدنا لهم أن ذات الأعراض ظهرت عند الرجال أيضا، وأيضا تلقوا بلاغات عن ذات الأعراض الجديدة من مناطق أخرى بالعالم".


 

#اسرائيل #لقاح فايزر

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