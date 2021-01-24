فيديو : مدرسة بمصر تتحول لوكر دعارة.. ومتهمون أمام القضاء

القاهرة / وكالات /

تناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ الكشف عن تحول مدرسة في القاهرة إلى "وكر دعارة"، قبل تأكيد ضبط شبكة تقف وراء ذلك، وتوجيه تهم إلى سبعة أشخاص على الأقل.

نظموا حفلات جنسية لمدة 6 أشهر.. مفاجأة في تحويل «مدرسة بنات شبرا» لـ«وكر دعارة»https://t.co/o9UlyXSg7k — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 24, 2021

وأجرت النيابة العامة تحقيقات واسعة في الواقعة، وقررت إحالة سبعة متهمين فيها إلى القضاء، وبينهم حارس المدرسة.

اعرف ايه اللي قاله عمرو أديب على تحويل مدرسة بشبرا وكر للدعارة#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/8MhUoWjOD2 pic.twitter.com/lboL0lY6pI — الحكاية (@Elhekayashow) January 24, 2021

وذكر بتحقيقات المباحث ورود اتصال هاتفي من مدير المدرسة يفيد بقيام حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض النسوة، ما دفع المباحث إلى التوجه إليها والقبض على المتهمين.