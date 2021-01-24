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فيديو : مدرسة بمصر تتحول لوكر دعارة.. ومتهمون أمام القضاء

الأربعاء 27 يناير 2021 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : مدرسة بمصر تتحول لوكر دعارة.. ومتهمون أمام القضاء



القاهرة / وكالات /

تناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ الكشف عن تحول مدرسة في القاهرة إلى "وكر دعارة"، قبل تأكيد ضبط شبكة تقف وراء ذلك، وتوجيه تهم إلى سبعة أشخاص على الأقل.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات واسعة في الواقعة، وقررت إحالة سبعة متهمين فيها إلى القضاء، وبينهم حارس المدرسة.

وذكر بتحقيقات المباحث ورود اتصال هاتفي من مدير المدرسة يفيد بقيام حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض النسوة، ما دفع المباحث إلى التوجه إليها والقبض على المتهمين.

#مدرسة #مصر #دعارة

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