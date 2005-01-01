سيناريو قاتل يقود إنتر لطرد ميلان من كأس إيطاليا في "ديربي الغضب"(فيديو)

روما/سما/

قلب إنتر ميلان تأخره بهدف أمام جاره ميلان إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وافتتح ميلان باب التسجيل عند الدقيقة الـ31 عن طريق نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قبل أن يتعرض للطرد لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ58، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.



واستغل إنتر النقص العددي في صفوف منافسه على أفضل وجه، وسجل هدفين عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71، والدنماركي كريستيان إيركسن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة نفذها بطريقة متقنة.

وبهذا الفوز، حسم الإنتر "ديربي الغضب" لمصلحته وتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم ليلاقي الفائز من مواجهة يوفنتوس وضيفه سبال المقررة غدا الأربعاء.