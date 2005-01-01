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الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز 100 مليون حالة

الأربعاء 27 يناير 2021 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز 100 مليون حالة



وكالات

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الثلاثاء، مستوى 100 مليون حالة.


وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية بأن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" بلغ في العالم حتى الآن 100032461، بينها 2149818 وفاة، ما يساوي نحو 2.15% من إجمالي الحالات المسجلة.

وبحسب الجامعة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بـ25362794 حالة، لتأتي الهند في المركز الثاني بـ10676838 حالة، بينما تحتل البرازيل الموقع الثالث بـ8871393 حالة، لتليها روسيا في المرتبة الرابعة بـ3716228 حالة.

كما تعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث حصيلة ضحايا الجائحة الذين بلغ عددهم في البلاد 423010 أشخاص، وتحتل البرازيل المركز الثاني بـ217664 وفاة، والهند الموقع الثالث بـ153587 حالة، لتليها المكسيك بـ150273 وفاة.

بدورها، تشير معطيات موقع "Worldometers" إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصلت إلى مستوى 100630407، بينها 2160340 وفاة (نحو 2.15%) و72582562 شفاء (72.13%).

#اصابات كورونا حول العالم #وفيات كورونا حول العالم #جامعة جونز هوبكنز

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