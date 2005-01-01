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استطلاع: "العمل" برئاسة ميخائيلي يتجاوز نسبة الحسم وحولدائي خارج الكنيست

الثلاثاء 26 يناير 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: "العمل" برئاسة ميخائيلي يتجاوز نسبة الحسم وحولدائي خارج الكنيست



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيليّة، اليوم، الثلاثاء، أن حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، ينجح بتجاوز نسبة الحسم، وذلك على حساب الحزب الجديد في المعسكر ذاته، "الإسرائيليون"، بقيادة رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي.

ووفقا للاستطلاع، يفشل حزب "الإسرائيليين" بتجاوز نسبة الحسم (3.25%)، فيما تتراقع قوة حزب "تيكفا حداشا"، برئاسة الوزير السابق، غدعون ساعر، الذي يفقد وصافة قائمة التمثيل البرلماني لصالح "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، الذي يسعى إلى خوص الانتخابات في قائمة مستقلة.

وبيّن الاستطلاع أن 10 قوائم متوقعة لخوض انتخابات الكنيست الـ24 المقررة في الـ23 من آذار/ مارس المقبل، تفشل في تجاوز نسبة الحسم، أبرزها "الحزب الاقتصادي الجديد"، برئاسة يارون زليخه (2.8%)، وحزب "الإسرائيليين" برئاسة حولدائي (2.7%)، وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش (2.2%)، و"عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير (2.1%)، و"عالي ياروك" (0.6%)، و"فاتيكي يسرائيل" برئاسة داني ياتوم (0.5%)، و"تنوفا"، برئاسة عوفير شيلح (0.4%)، و"البيت اليهودي" (0.3%)، و"تيلم"، برئاسة موشيه (بوغي) يعالون (0.3%)، و"غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس (0%).

تحالف أحزاب الصهيونية الدينية يقرّب نتنياهو من الحكومة

وبحسب الاستطلاع، فإن تحالف بين الأحزاب "الصهيونية الدينية" و"البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت"، في قائمة انتخابية واحدة يتم تحديد هوية رئيسها لاحقا، ستحصل على 5 مقاعد برلمانية لو أجريت الانتخابات اليوم.

ويقرب هذا السيناريو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تشكيل الحكومة، بحيث سنجح في تشكيل ائتلاف من 60 عضو كنيست يضم الليكود (27 مقعدا في هذه الحالة) والأحزاب الحريدية (16 مقعدا - 8 لـ"شاس" ومثلها لـ"يهدوت هتوراه")، و"يمينا" (12).

وبحسب الاستطلاع،، يحصل تحالف بين حزبي "العمل" و"الإسرائيليين" يحصل على 7 مقاعد، على حساب "يش عتيد" و"ميرتس".

توترات بين حولدائي ونيسانكورن

وعلى صلة، ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن لبيد أخطر رفاقه في "يش عتيد" أنه قرر أن الحزب سيخوض الانتخابات في قائمة مستقلة بمفرده ولن يتحد مع أي حزب، وأضاف أن حزبه سيدفع تحالفات مختلفة في كتلة يسار الوسط بين حزب العمل بقيادة ميخائيلي وحزب حولداي.

وأشارت القناة إلى توترات بين حولدائي والوزير السابق الذي انشق عن "كاحول لافان" وانضم إليه، آفي نيسانكورن. وذكرت أن الخلافات بين الاثنين ظهرت خلال الأيام الأخيرة، وتتمحور حول طبيعة التحالفات المرتقبة للحزب.

#استطلاع راي #حزب العمل الإسرائيلي #ميراف ميخائيلي

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