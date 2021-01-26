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شاهد .. سبب وفاة الفنانة زهور المعمري الممثلة المغربية الشهيرة

الثلاثاء 26 يناير 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. سبب وفاة الفنانة زهور المعمري الممثلة المغربية الشهيرة



المغرب / سما

أعلنت مصادر فنية، مساء اليوم الثلاثاء 26 كانون ثاني 2021، عن وفاة الفنانة زهور المعمري الممثلة المغربية الشهيرة بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة زهور المعمري جاء إثر معاناة طويلة مع المرض في السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى العلاج حتى فارقت الحياة.

وقالت: فارقت الفنانة المغربية القديرة زهور المعمري  الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض منذ ما يزيد عن 5 سنوات، حيث بقيت طريحة فراش ولم تغادره سوى الى مثواها الاخير.

ونعى عدد من الفنانين المغاربة والعرب، الممثلة الراحلة زهور المعمري التي تعد من أشهر الممثلين المسرحيين والسينمائيين العقود الماضية في المغرب، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وشاركت زهور المعمري في العديد من المسلسلات والتسجيلات الإذاعية والسينمائية، حتى صارت من أبرز الوجوه في الراديو والتلفزيون علما أنها اشتهرت من خلال عشرات الأدوار.

ومن أبرز أعمال الفنانة زهور المعمري، امرأة في دوامة الحياة الذي يعد من أجمل أفلامها وحصلت بسببه على جائزة مهرجان التلفزيون والإذاعة في العاصمة التونسية.

وتعد زهور المعمري من رائدات الفن في المغرب، إذ كانت صور قد انتشرت لها مؤخرا عبر المنصات الاجتماعية أثناء خضوعها للعلاج المكثف على سرير المرض الذي توفيت الليلة إثره.

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