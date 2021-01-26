  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رسميًا: بلينكن وزيرا للخارجية الأميركية

الثلاثاء 26 يناير 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا: بلينكن وزيرا للخارجية الأميركية



واشنطن /سما/

صادق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم، الثلاثاء، بغالبية كبيرة على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية بعد 6 أيام من تنصيب الرئيس الجديد، جو بايدن.

وحصل وزير الخارجية الجديد على تأييد 78 عضوا مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سابقيه الجمهوريان ريكس تيلرسون بـ56 عضوا ومايك بومبيو بـ57 عضوا، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.

وأعلن رئيس كتلة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، جيم ريش، قبل التصويت رفضه عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يرغب فيه الرئيس الديمقراطي الجديد ووزير خارجيته.

لكنه أوضح أنه في ما يتجاوز هذا الملف الشائك "لم تسجل سوى تباينات قليلة وربما معدومة في شأن العديد من المواضيع التي ناقشناها"، مؤكدا أنه صوت لصالح توني بلينكن.

وأضاف "نحتاج إلى وزير للخارجية، إنه الشخص المناسب".

بدوره، اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن بلينكن هو "الشخص المناسب لتعزيز موقع أميركا على الساحة العالمية".

وقال "طوال أربعة أعوام، أضعف دونالد ترامب تحالفاتنا وشوه سمعة أميركا في الخارج. علينا أن نعيد تأكيد تمسكنا بحلف شمال الأطلسي والتحالفات الأخرى عبر العالم".

وكان بلينكن قد وعد أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت بـ"إحياء" التحالفات التي تلاعب بها الرئيس الجمهوري السابق وإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة على الصعيد الدولي.

ومن جانب آخر، أيده العديد من الأعضاء الجمهوريين حين أقر بأن ترامب "كان على حق حين تبنى موقفا أكثر تشددا من الصين".

#الخارجية الامريكية #مجلس الشيوخ الأميركي #ادارة بايدن #أنتوني بلينكن

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يسعى لترشيح البرغوثي على رأس قائمة فتح وهذه شروطه ..

الهباش: رواتب الموظفين ستصرف الشهر القادم بنسبة 100%

تفاصيل .. فتح تسعى لطرح مقترح بشأن القائمة المشتركة مع حماس و تُرفضه الحركة

حلس يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء بشأن قضايا غزة: هكذا سيتم حل ملف موظفي 2005

الشيخ: الرئيس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة

مصر: مدرسة تتحول لوكر دعارة وعمرو أديب يعلق.. (فيديو)

الرجوب: بعض المشاكل يتم حلها قبل الحوار الوطني.. وفتح ستخوض الانتخابات كقائمة واحدة موحدة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: مصممون على إنجاز الانتخابات وسنذهب للقاهرة وقلوبنا مفتوحة لكل الاقتراحات

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن يومي الاغلاق ورواتب الموظفين ومعبر رفح

الجبهة الشعبية: الرئيس عباس سيستخدم محكمة الانتخابات ضد خصومه في هذه الحالة..!

860x484 - 2021-01-26T193729.423

سيناريو إسرائيلي افتراضي لحرب شاملة.. هجمات صاروخية وأخرى مسلحة من العراق ودول الخليج

‏رئيس أركان جيش الاحتلال: في الحرب القادمة سنُهاجم مناطق سكنية مُزدحمة في غزة ولبنان