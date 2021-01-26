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موسكو تقترح مؤتمرا وزاريا متعدد الطرف حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني

الثلاثاء 26 يناير 2021 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تقترح مؤتمرا وزاريا متعدد الطرف حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني



موسكو /سما/ ا ف ب

اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء في الأمم المتحدة تطبيق الفكرة الفلسطينية القاضية بتنظيم مؤتمر دولي حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، على المستوى الوزاري مع عشرة مشاركين، وذلك في الربيع او الصيف.

ومذكرا بأن روسيا وافقت منذ البداية على الطلب الذي تقدم به في أيلول/سبتمبر الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي مطلع 2021 "لإطلاق عملية سلام"، أعطى الوزير تفاصيل عن المشاركين فيه خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن.

واعلن "نقترح ان يعقد في ربيع-صيف 2021 مؤتمر وزاري دولي تشارك فيه روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء اللجنة الرباعية (للوساطة في الشرق الأوسط) وأربع دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين وبالطبع إسرائيل وفلسطين".

وأضاف "من الأهمية أيضا دعوة السعودية التي هي وراء مبادرة السلام العربية" بدون تحديد مكان أو زمان لعقد مثل هذا المؤتمر.

وقال لافروف "قد يكون هذا الاجتماع منصة لإجراء تحليل شامل للوضع ومساعدة الدول على فتح حوار" مذكرا بأن روسيا "مستعدة أيضا لان تستضيف في موسكو اجتماعا بين إسرائيل وفلسطين على أعلى مستوى".

وخلال الجمعية العامة السنوية الأخيرة للأمم المتحدة اعلن محمود عباس الذي رفض خطة سلام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه يجب تسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني "على أساس القانون الدولي" والمعايير المتفق عليها من الأسرة الدولية.

وخلال جلسة الثلاثاء شدد معظم المشاركين تقريبا على ضرورة اعتماد "حل الدولتين".

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