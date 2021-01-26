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بايدن سيستأنف دعم الفلسطينيين وفتح مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن

الثلاثاء 26 يناير 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن سيستأنف دعم الفلسطينيين وفتح مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن



واشنطن /سما/

قال القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز اليوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترمب.

إلى ذلك، أضاف المسؤول الأميركي أن سياسة بايدن "ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".

وأشار إلى أن واشنطن ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تقر أنه لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت إدارة ترمب قد أغلقت في تشرين الأول 2018، مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن بعد اتهام الإدارة السابقة القادة الفلسطينيين بعدم إجراء "مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل".

كما أوقفت واشنطن تمويل منظمة الأونروا التي تساعد الفلسطينيين منذ 70 عاما.

وساءت العلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية عقب إعلان ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشرقية أواخر عام 2017. وأعقبت تنفيذ القرار سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة الأميركية السابقة ضد السلطة الفلسطينية كان آخرها وقف مساعدات تبلغ قيمتها حوالي مليوني دولار كانت تدفع للفلسطينيين.

#الولايات المتحدة #الفلسطينيين #جو بايدن #البعثات الدبلوماسية #ادارة ترامب #السلطة الفلسطينية

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