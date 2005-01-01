ريفلين: المستوى السياسي يتجاوز الخطوط الحمراء

القدس المحتلة / سما /

وجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة الى المسؤولين المنتخبين، قائلًا: "خدمات الدولة توصف بأنها "بيروقراطية" من قبل المستوى السياسي، ويتم تخطي الخطوط الحمراء بسبب ما يوصف على أنه "القدرة على إدارة الحكم".



وأضاف ريفلين: "التوتر يتصاعد بين المستوى المهني في خدمات الدولة، والتي توصف أحيانًا بطريقة مهينة، موظفين، والقيادة السياسية في إسرائيل. ويظهر وكأنه يواجه نقطة انهيار لا تطاق".



وتابع يقول: "أود أن اصدق أن السنة اللهب ستنطفئ بأسرع وقت، وأن يتم تنزيل السيوف في هذه اللعبة. المنطقة الحساسة بين سلطة وسلطة، وبين الجهات المهنية والجهات المنتخبة- ليس ساحة مصارعة. هذه مساحة حساسة يجب التصرف بها في مهنية واحترام".



وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة الجهاز القضائي يواجه انتقادات شديدة، والتي من بينها ما يتجاوز بشكل صارخ عتبة الشرعية. أسلوب الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي يغذي هذا الخطاب، في مرات عديدة مع إخراجها من سياقها".