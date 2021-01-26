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اسرائيل تحذر من العودة للاتفاقية النووية الموقعة مع إيران:طهران لا تخفي نواياها لتدميرنا

الثلاثاء 26 يناير 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تحذر من العودة للاتفاقية النووية الموقعة مع إيران:طهران لا تخفي نواياها لتدميرنا



القدس المحتلة / سما /

حذر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد أردان، من العودة إلى الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى العمل ضد النظام في طهران.

وقال أردان في كلمة إسرائيل أمام مجلس الامن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء التي انطلقت أعماله لبحث الحالة في الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية: "عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، نشهد قيام النظام الإيراني القاتل بالتصرف على غرار النظام النازي".

وأضاف: "إيران لا تخفي نواياها لتدمير إسرائيل وتنشر معاداة السامية وتنكر الهولوكوست بل وتروج لتشريع قانون يدعو إلى تدمير إسرائيل بحلول عام 2041. كيف يمكن ألا تكون نوايا تدمير دولة عضو في الأمم المتحدة محور مناقشات المجلس؟".

وأكد أردان أن إيران "خدعت العالم" أثناء توقيعها على اتفاقية النووي، قائلًا: "الواقع في عام 2021 ليس كما نعرفه في عام 2015، ما نعرفه اليوم عن إيران ليس ما يعرفه المجتمع الدولي عندما وقع الاتفاق النووي، فالأموال التي أتت إلى إيران نتيجة الاتفاق لم تستخدم لبناء مدارس أو مستشفيات، بل لبناء ترسانة صواريخ ودعم المنظمات الإرهابية. لقد خدعت إيران العالم أثناء توقيعها على الاتفاقية، وهي مستمرة في الخداع حتى اليوم".

وشكر أردان الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إن إسرائيل ستعمل مع الإدارة الأمريكية لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية.

#جلعاد اردان #اسرائيل #ايران #البرنامج النووي الإيراني

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