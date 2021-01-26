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"الخارجية": تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جاليتنا ببولندا

الثلاثاء 26 يناير 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جاليتنا ببولندا



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا ببولندا، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 9309 إصابات منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف جالياتنا لهذا اليوم، ليبقى عدد الوفيات 361 حالة وفاة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا أنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لطبيب فلسطيني، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8، فيما سجلت سابقا حالتا وفاة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 116، كما لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد الإصابات  6312 إصابة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين (طلبة ورجال أعمال) اليوم إلى كل من شيكاغو، ودبي، حيث السفير أحمد الديك في وداعهم.

#وزارة الخارجية #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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