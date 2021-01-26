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"إسرائيل" تستعد لتزويد دولة في آسيا بالدبابات

الثلاثاء 26 يناير 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تستعد لتزويد دولة في آسيا بالدبابات



القدس المحتلة / سما /

علنت شركة الصناعات العسكرية والحلول التكنولوجية الإسرائيلية "ألبيط"، اليوم الثلاثاء، عن فوزها بعطاء لتزويد دولة في آسيا بدبابات خفيفة متطورة.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن قيمة العطاء تصل إلى 172 مليون دولار، وستقوم الشركة بتزويد الدولة التي رفضت الكشف عن اسمها بدبابات خفيفة من طراز "سبارا" والتي تتم صناعتها بشكلين، الأول عبر عجلات، والثاني عبر عربة زاحفة، مشيرًة إلى، أنه سيتم التوقيع على العقود خلال 3 سنوات.

وستعمل الشركة على صناعة الدبابة الخفيفة القائمة على تقنية ASCOD الزاحفة، والتي تنتجها شركة إسبانية، بالإضافة للاعتماد على نظام العجلات الذي تصنعه شركة تشيكية.

وتزن الدبابة نحو 30 طنا، وتراعي ما بين تعميد النار العنيف والقدرة على المناورة في الميدان.

#اسرائيل #دبابات

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