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سبب وفاة موفق الخاني الإعلامي السوري .. السيرة الذاتية

الثلاثاء 26 يناير 2021 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة موفق الخاني الإعلامي السوري .. السيرة الذاتية



دمشق / سما

أعلنت وسائل إعلام عربية، اليوم الثلاثاء 26 كانون ثاني 2021، عن وفاة الإعلامي موفق الخاني المذيع السوري الشهير، صاحب أقدم برنامج تلفزيوني علمي في العالم.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة موفق الخاني بعد معاناة مع المرض الفترة الأخيرة وذلك عن عمر ناهز 100 عاما، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه والصلاة عليه يوم غد.

موفق الخاني السيرة الذاتية:

وعمل الخاني في التلفزيون العربي السوري عام 1961م فقدم برنامج مجلة العلوم، ثم برنامج من الألف إلى الياء من العام 1963 ليستمر حتى 2005م وفيه تحدّث عن مواضيع الطيران، ولم يترك ناحية في هذا العلم إلا وتطرق إليها، كما تمّ ترشيحه كأقدم برنامج علمي في العالم ليدخل موسوعة غينس العالمية.

وأخرج الخاني عدداً من الأفلام الوثائقية المهمة عن الطيران السوري وأيضاً عن مؤسسة مياه عين الفيجة، بالإضافة لفيلم وثائقي عن صناعة النفط والفوسفات والمعادن والملح الصخري ومجالات العلوم المختلفة، كما عمل مستشاراً لوزير السياحة لمدة خمس سنوات وتسلم إدارة المؤسسة العامة للسينما لمدة أربع سنوات.

ونال الخاني وسام الشرف عام 1960 من ملك كمبوديا، وشهادة قائد الفرقة الجوية للإقليم الجنوبي في دولة الوحدة (مصر) عام 1960، وحصل على دبلوم بول «تيسانديه» صادر عن اتحاد الطيران الرياضي العالمي باعتباره رجل الطيران لعام 1963 في سورية.

كما الإعلامي الخاني من مواليد دمشق 1922، وحاز على وسام الاستحقاق السوري عن مشاركته في حرب فلسطين عام 1948، كما تسلم بعد الاستقلال عام 1946 مع رفاقه مطار المزة العسكري باليد من القوات الفرنسية. 

وشارك موفق الخاني بطائرته في حرب الإنقاذ في فلسطين عام 1948، قبل أن يحصل على ثناء خاصاً من رئيس الأركان السورية ورئيس الجمهورية عام 1954 ميلادي.

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