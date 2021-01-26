  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

النرويج: الاستيطان غير قانوني ويقوض حل الدولتين

الثلاثاء 26 يناير 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج: الاستيطان غير قانوني ويقوض حل الدولتين



نيويورك /سما/

قالت وزير الخارجية النرويجي ايني اريكسن سوريدي، إن حل الدولتين يجب أن يبقى قائما، للبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت سوريدي في كلمتها أمام مجلس الامن اليوم الثلاثاء، أن هناك مبادرات للعودة للمفاوضات، وأن السلام بين الفلسطينين والاسرائيليين يستوجب منا مراجعة جهودنا وان لا نضيع الوقت.

وأشادت باعلان الرئيس محمود عباس عن عقد الانتخابات العامة، مؤكدا ضرورة استمرار المجتمع الدولي بالتزامه في دعم المؤسسات لبناء الدولة الفلسطينية ومواصلة دعم جهود السلام وحل المشاكل المالية.

وأكدت ان النرويج تبحث مع شركاء دوليين قضايا فلسطينية والوضع في غزة وضرورة انهاء مشاريع البنية التحتية وفتح المعابر وتوفير اللقاحات للفلسطينيين. مؤكدة ضرورة الاستمرار في توفير الدعم للاونروا لمواصلة عملها الى ان يتم حل لقضية اللاجئين.

وشددت سوريدي على أن الانشطة الاستيطانية غير القانونية تقوض حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، وان استمرار الصراع سيقوض الاستقرار في المنطقة.

#النرويج #استيطان #اسرائيل #مستوطنات الضفة #الاراضي الفلسطينية #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يسعى لترشيح البرغوثي على رأس قائمة فتح وهذه شروطه ..

الجوجو يزف بشرى سارة إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة

تفاصيل .. فتح تسعى لطرح مقترح بشأن القائمة المشتركة مع حماس و تُرفضه الحركة

الهباش: رواتب الموظفين ستصرف الشهر القادم بنسبة 100%

الشيخ: الرئيس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة

مصر: مدرسة تتحول لوكر دعارة وعمرو أديب يعلق.. (فيديو)

الرجوب: بعض المشاكل يتم حلها قبل الحوار الوطني.. وفتح ستخوض الانتخابات كقائمة واحدة موحدة

الأخبار الرئيسية

860x484 - 2021-01-26T193729.423

سيناريو إسرائيلي افتراضي لحرب شاملة.. هجمات صاروخية وأخرى مسلحة من العراق ودول الخليج

‏رئيس أركان جيش الاحتلال: في الحرب القادمة سنُهاجم مناطق سكنية مُزدحمة في غزة ولبنان

واشنطن تعلق على مبادرة الرئيس بشأن السلام: سنعيد العلاقات مع القيادة والشعب الفلسطيني

حلس يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء بشأن قضايا غزة: هكذا سيتم حل ملف موظفي 2005

فلسطين تحذر: الوضع الراهن يقود لدولة واحدة واحتلال دائم.. وهذا ما نريده