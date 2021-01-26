الاردن - تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 9 وفيات و943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4248 وفاة و322241 إصابة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 574 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 119 حالة في محافظة إربد، منها 12 في الرمثا، 66 حالة في محافظة البلقاء، 47 حالة في محافظة الزرقاء، 37 حالة في محافظة المفرق، 25 حالة في محافظة العقبة، 23 حالة في محافظة عجلون، 21 حالة في محافظة جرش، 14 حالة في محافظة مأدبا، 11 في محافظة الطفيلة، 6 حالات في محافظة الكرك.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7988 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 65 حالة، فيما غادرت 31 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 408 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 318 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 139 بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 72 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1122 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 310005 حالات.

وأضاف أن 24332 فحصاً مخبريّاً أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3759470 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 88ر3 بالمئة.