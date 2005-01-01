  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تعلق على مبادرة الرئيس بشأن السلام: سنعيد العلاقات مع القيادة والشعب الفلسطيني

الثلاثاء 26 يناير 2021 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلق على مبادرة الرئيس بشأن السلام: سنعيد العلاقات مع القيادة والشعب الفلسطيني



نيويورك /سما/

أكد ممثل الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، وضرورة الامتناع عن أي خطوات أحادية مثل ضم الأراضي.

وقال في كلمته، خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، "إنه لا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين والجهود الأميركية الدبلوماسية وأي تحرك يجب أن يكون بمشاركة الطرفين".

وأضاف أن إدارة بايدن تسعى لتجديد العلاقة مع فلسطين التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح الممثلية والبعثات التي أغلقتها الإدارة الماضية.

وأشار إلى أن إدارة بايدن تتطلع للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية خلال الفترة المقبلة، وضرورة تهيئة المشهد من أجل التقدم قدما لتحقيق حل للصراع.

#الولايات المتحدة #الرئيس عباس #ادارة بايدن #جو بايدن #حل الدولتين #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يسعى لترشيح البرغوثي على رأس قائمة فتح وهذه شروطه ..

الجوجو يزف بشرى سارة إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة

تفاصيل .. فتح تسعى لطرح مقترح بشأن القائمة المشتركة مع حماس و تُرفضه الحركة

الهباش: رواتب الموظفين ستصرف الشهر القادم بنسبة 100%

الشيخ: الرئيس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة

مصر: مدرسة تتحول لوكر دعارة وعمرو أديب يعلق.. (فيديو)

الرجوب: بعض المشاكل يتم حلها قبل الحوار الوطني.. وفتح ستخوض الانتخابات كقائمة واحدة موحدة

الأخبار الرئيسية

حلس يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء بشأن قضايا غزة: هكذا سيتم حل ملف موظفي 2005

فلسطين تحذر: الوضع الراهن يقود لدولة واحدة واحتلال دائم.. وهذا ما نريده

شاهد: "أونروا" تصدر تعليمات وترتيبات فنية لإنهاء الفصل الدراسي الأول في مدارسها بغزة

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

4c1d5339-7792-4392-85e8-7b37b5c722f5

بالصور: شهيد برصاص جيش الإحتلال قرب سلفيت بدعوى محاولة طعن