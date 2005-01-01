روسيا تؤكد دعمها لمبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام

موسكو /سما/

أكد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، أهمية مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.

واقتراح لافروف في كلمته امام مجلس الامن الدولي اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع وزاري في روسيا في الربيع للمجموعة الرباعية بمشاركة فلسطين واسرائيل والسعودية كطرف وضع مبادرة السلام العربية، داعيا الى تكثيف العمل وتوحيد الجهود لاقرار السلم في المنطقة والوصول الى تسوية نهائية لقضية الشرق الاوسط خاصة وانها تؤثر على الوضع الاقليمي.

وقال: ان هناك ضرورة إلى اعادة تأكيد قرارات مجلس الامن ومبادئ مدريد، فيما يتعلق بالانشطة الاستيطانية وقضية اللاجئين والحدود وكافة القضايا التي يجب ان تحل بالاتفاق بين الجانبين الفلسطييني والإسرائيلي، مؤكدا دعم روسيا لجهود اعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات، وضرورة معالجة قضايا الحل النهائي.

ودعا لافروف الى وقف التحركات احادية الجانب، التي ستبعد آفاق اية تسوية سياسية.

وشدد على ضرورة استمرار دعم الاونروا، لتمكينها من مواصلة تقديمها الدعم للاجئين.

وأكد وزير خارجية روسيا، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للفلسطينيين في حركتهم السياسية لاستعادة الوحدة، تحت مظلة منظمة التحرير.