نتائج تصويت "الصحة العالمية" على مشروع للاحتلال يخصّ الأراضي المحتلة

جنيف /سما/

صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، ضد مشروع القرار المقدم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بإلغاء البند الخاص على جدول أعمال منظمة الصحة العالمية والمعني بالأحوال الصحية في أرض دولة فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وذكرت مصارد محلية، أنّ (15 دولة) صوتت ضد القرار، فيما صوتت لصالحه (7 دول)، وامتنعت (9 دول) عن التصويت.

ولفت المصادر، إلى أنّه تخلل جلسة المجلس التنفيذي مداخلات من عدة دول، منها مداخلة المندوب الدائم لفلسطين الذي تحدث عن المعيقات التي تضعها القوة القائمة بالاحتلال على حركة وتنقل المرضى واستهداف سيارات الاسعاف والاطقم الطبية، والاعتداء على المستشفيات واستهداف المعاقين وقتلهم، والأسرى المرضى، وسياسة الإهمال الطبي وعدم توفير المستلزمات الصحية، إضافة الى الحصار المفروض على قطاع غزة.

بدوره، دعا وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي، الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة الوفاء بالتزاماته حسب القانون الدولي وتأمين التطعيمات ضد كورونا.