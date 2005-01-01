نتنياهو يناقش آلية القضاء على العنف والجريمة بالوسط العربي

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، اليوم (الثلاثاء)، برؤساء السلطات المحلية في الوسط العربي لمواصلة النقاش حول القضاء على العنف والجريمة هناك، والتي ستعرض على الحكومة للمصادقة عليها.



وبحسب قناة كان، حضر الاجتماع رؤساء البلديات و وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي ورئيس الحكومة وكبار المسؤولين.



وقال نتنياهو "نحتاج إلى تعيين مسؤول ينسق جميع الإجراءات التي نريد اتخاذها لتنفيذ خطتنا".



وأضاف أن الحملة ضد الجريمة والعنف في البلدات العربية يجب أن تنطلق قبل أن تمتد إلى التجمعات اليهودية.