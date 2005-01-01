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إسرائيل تفتتح رسميا بعثاتها الدبلوماسية في دبي والرباط

الثلاثاء 26 يناير 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفتتح رسميا بعثاتها الدبلوماسية في دبي والرباط



القدس المحتلة / سما /

أعادت إسرائيل اليوم (الثلاثاء) فتح مقر البعثة الدبلوماسية في العاصمة المغربية الرباط، بعد 20 عاما من إغلاقها.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حياة وفق موقع "والا" إن السفير دافيد غوفرين الذي سيتولى المهمة وصل الرباط اليوم.
 
وفي الوقت نفسه تم افتتاح القنصلية العامة الإسرائيلية في دبي رسميًا حيث سيتولى إيلان ستولمان منصب القنصل العام.
 
وأوضحت الخارجية أن المهمة الرئيسية للقنصلية العامة تتمثل في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وتعزيز العلاقات السياحية والطيران بين البلدين.
 
وقال وزير الخارجية غابي أشكنازي إن "وصول رؤساء البعثات الإسرائيلية إلى المغرب ودبي يكمل المرحلة الأولى من افتتاح بعثات إسرائيلية جديدة في المنطقة في إطار اتفاقيات أبراهام، وهذه حسب قوله شهادة حية على السلام الدافئ بيننا وبين دول المنطقة.

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