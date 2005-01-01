بايدن يقضي أسبوعه الأول في إلغاء سياسات ترامب

واشنطن /سما/

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيامه الست الأولى على 33 من الأوامر التنفيذية، والإجراءات والمذكرات التي تهدف إلى التصدي بسرعة لجائحة فيروس كورونا، منها 12 قراراً يُلغي بموجبه العديد من سياسات سلفه دونالد ترامب بشكلٍ مباشر.

وقالت شبكة "سي إن إن": "إنّ الإجراءات التنفيذية التي اتخذها بايدن في الأيام الأولى لإدارته تشمل وقف التمويل لبناء جدار ترامب الحدودي، وإلغاء حظر السفر الذي يستهدف دولاً ذات أغلبية مسلمة".

كما تُلزِم الإجراءات ارتداء الكمامة في المؤسسات الحكومية، وزيادة إمدادات لقاح كورونا، إضافةً لوجوب تقديم المسافرين الدوليين نتائج اختبار سلبية لفيروس كورونا قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

كما قرر بايدن، أمس الإثنين، تعزيز قواعد الشراء الأميركية من خلال سد الثغرات وتقليل الإعفاءات الممنوحة على المشتريات الفيدرالية للسلع المحلية، بالإضافة إلى إلغاء الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على انضمام الأميركيين مغايري الهوية الجنسية إلى الجيش.

وصادقَ، الجمعة الماضية، على أمرين تنفيذيين جديدين، لمعالجة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، بما في ذلك توسيع عمليات توزيع طرود الطعام، والمطالبة بحد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً في الساعة، للعاملين في الحكومة الفيدرالية.

أما الخميس الماضي، فألغى الرئيس الأميركي جو بايدن تقريراً حديثاً أعدته إدارة سلفه دونالد ترامب، يستهدف تعزيز "التعليم الوطني" في المدارس، والذي رفضه مؤرخين باعتباره دعاية سياسية.

ويُتوَقّع أن يقضي الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الثاني من رئاسته، بالطريقة نفسها والتي تتمثل بالتوقيع على عدد كبير من الأوامر التنفيذية، الهادفة إلى التراجع عن بعض سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يُشار إلى أنَّ بايدن سَيُركّز خلال هذا الأسبوع على نظام الهجرة والرعاية الصحية، والمناخ وغيرها من المجالات، وفقاً لمذكرة حصل عليها موقع "ذا هيل".