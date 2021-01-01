العراق .. رابط استمارة تقديم المعلمين المجازين دراسيا 2021

بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية اليوم الثلاثاء 26 كانون ثاني 2021 عن رابط استمارة تقديم المعلمين المجازين دراسيا في جميع محافظات العراق.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان مقتضب إن استمارة تقديم المعلمين المجازين دراسيا الذين لم يظهر لهم قبول في البوابات السابقة تستمر من خلال بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

وأشارت إلى أن استمارة تقديم المعلمين المجازين دراسيا يستمر التقديم لها حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الحادي والثلاثين من شهر يناير 2021.

قناة المعلمين المجازين دراسيا: اضغط هنا

وفي سياق منفصل، أقام قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بجامعة القادسية، ورشة علمية عن استخدام الطاقة الشمسية كبديل للوقود.

وتهدف الورشة الى تسليط الضوء عن كيفية استثمار الطاقة الشمسية في عديد من التطبيقات.

وتناولت الورشة فوائد واستخدامات الطاقة الشمسية في مجالات متنوعة منها تسخين المياه وتقطير المياه المالحة لتصبح صالحة للشرب، فضلا عن استخدامات الطاقة في عملية الطهو وعملية توليد الكهرباء.

وأوضحت الورشة اهمية استخدام الطاقة الشمسية كبديل للوقود لما لها من تأثير ايجابي على البيئة كونها تعد من اهم مصادر الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.