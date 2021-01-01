مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 26 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الجولة رقم 10 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي وبيراميدز مباشر تبث من استاد الدفاع الجوي على قناة أون تايم سبورت (on time sports live) بصوت المعلق أيمن الكاشف الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة والقدس.

وقالت القناة الناقلة: انتظروا اليوم مع الأستوديو التحليلي لمباراة ( الأهلي × بيراميدز ) مع الكابتن أحمد شوبير، وضيوفه الكابتن طه إسماعيل وعماد متعب وحازم إمام والحكم سمير عثمان وأحمد الشناوي.

ويخوض شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز ومحمد الشناوي قائد وحامي عرين الأهلي مواجهة خاصة، إذ تشير لغة الأرقام إلى تفوق الأخير في جولات الدوري التي جرت الأيام الماضية.

ولعب الشناوي سبع مباريات بمعدل 642 دقيقة، فيما غاب لقاء واحدًا بسبب الإيقاف بقرار من اللجنة الأحادية في اتحاد الكرة، وحافظ على نظافة شباكه في خمس مواجهات واستقبل هدفين.

ماتش الأهلي وبيراميدز مباشر:

أما إكرامي الذي حمى عرين النادي الأهلي لسنوات طويلة قبل انتقاله إلى بيراميدز، فقد لعب 8 مباريات الموسم الجاري بمعدل 741 دقيقة وخرج من إحداها بعد نهاية الشوط الأول بداعي الإصابة.

وتلقى إكرامي سبعة أهداف في المباريات الثماني المنصرمة، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاثة لقاءات فقط، علما أنه يواجه حملة انتقادات واسعة؛ بسبب تراجع مستواه الملحوظ الفترة الأخيرة.

يُذكر أنه يُمكن مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الأهلي مباشر على أون سبورت المفتوحة من جميع أنحاء العالم أو قناة أمواج الرياضية عبر النايل سات؛ للمتابعين من مختلف محافظات قطاع غزة.