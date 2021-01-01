غوتيريش: العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ مئة عام

وكالات

صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بأن العالم من جراء تداعيات وباء فيروس كورونا، دخل في أسوأ أزمة اقتصادية خلال المئة عام الماضية.

وفي كلمة أدرجت في جدول أعمال منتدى دافوس، في موقع المنظمة الإلكتروني، لفت غوتيريش إلى أنه يمكن وصف عالم اليوم بكلمة واحدة هي "الهشاشة".

وقال في هذا الصدد: "توفى أكثر من مليوني شخص (بسبب الوباء)، ونحن في أسوأ أزمة اقتصادية منذ مائة عام"، مشيرا إلى أن الوباء كشف مشاكل عالمية، مثل عدم المساواة بين البشر والبلدان، وعدم استقرار "أزمات المناخ والتنوع البيولوجي".

ورأى غوتيريش أن "دخول الحرب ضد الطبيعة" يؤدي إلى أن الطبيعة توجه لنا "ضربة الرد"، داعيا العالم للحوار والتعاون في هذا المجال.

وقال بهذا الشأن: "الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمدن يجب أن تعمل معا".

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن لدى العالم في العام 2021 فرصة فريدة لاستخدام التعافي من الوباء "للانتقال من حالة الهشاشة إلى المتانة".