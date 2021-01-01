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رئيسة حزب "العمل" تعلن انسحاب حزبها من الحكومة الإسرائيلية

الثلاثاء 26 يناير 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة حزب "العمل" تعلن انسحاب حزبها من الحكومة الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أعلنت رئيسة حزب "العمل" الجديدة، النائب ميراف ميخائيلي مساء أمس الاثنين، أن الحزب برئاستها ينسحب من الحكومة الإسرائيلية، وقالت: "قراري الأول هو أن يترك حزب العمل حكومة نتنياهو - غانتس الفاسدة والأسوأ في تاريخ البلاد".
 
وأكدت ميخائيلي أنها أبلغت الوزراء عمير بيرتس واتسيك شمولي أن يقوموا بالاستقالة على الفور.
 
يُشار إلى رئيس الحزب السابق عامير بيرتس يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة، واتسيك شمولي يشغل منصب وزير الرفاه والخدمات الاقتصادية، ويُعتبر الاثنان جزءًا من كتلة "كحول لفان" في الحكومة، وفعليًا يقومان باتخاذ القرارات بالتنسيق مع رئيس الحزب غانتس.
 
وعلى صعيد متصل أعلن النائب رام شيفاع من حزب "كحول لفان" أنه سيقوم قريبًا بالتنافس في قائمة حزب "العمل"، وكتب في تغريدة "أنا سعيد أن انضم إلى بيت سياسي أشعر فيه أنني في بيتي"، وأضاف "ميراف ميخائيلي قائدة شجاعة تقود فرصة حقيقية للتغيير، وسيكون لي الشرف بالسير إلى جانبها في الحزب، فهي ليست تتحدث فقط عن ديمقراطية، إنما تطبقها".
 
وفازت ميخائيلي الاحد بقيادة حزب "العمل" بعد حصولها على 77% من الأصوات، وكانت نسبة التصويت 26% من منتسبي الحزب، والذي لم يتجاوز نسبه الحسم في غالبية الاستطلاعات الأخيرة، لكن استطلاع القناة 13 أمس منحه لأول مرة 4 مقاعد إثر فوزها برئاسة الحزب.

#حزب العمل #ميراف ميخائيلي #انسحاب

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